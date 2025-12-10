В Ирбите осудили двух мужчин за смертельное избиение бездомного

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Ирбитский районный суд признал двух местных жителей виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Информация подтверждена объединённой пресс-службой судов Свердловской области.По данным суда, преступление произошло в ночь на 17 апреля 2025 года в общежитии на улице Стахановской. 19-летний Алексей И. вместе с 17-летним знакомым распивали спиртное, когда встретили бездомного мужчину. Юноши предложили ему подняться на третий этаж, чтобы согреться. Позже, вернувшись, они обнаружили разбросанные вещи и решили, что это сделал бездомный.Молодые люди вновь нашли потерпевшего на первом этаже и потребовали объяснений. Не удовлетворённые ответом, они избили мужчину. От полученных травм он скончался в Ирбитской центральной городской больнице. Суд приговорил Алексея И. к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима, а несовершеннолетний соучастник получил 5 лет и 5 месяцев с отбыванием в воспитательной колонии.