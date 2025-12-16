Возрастное ограничение 18+
Почти 37 тысяч жителей Свердловской области запретили проводить сделки с недвижимостью без своего участия
Фото: Вечерние ведомости
За девять месяцев 2025 года в управление Росреестра по Свердловской области поступило 36 954 заявления о запрете проводить сделки с недвижимостью без личного участия собственника.
Такую статистику привела начальник первого отдела ОГРН областного управления Елена Ялунина на пресс-конференции, посвящённой проблеме мошенничества на рынке недвижимости. По её словам, количество таких заявлений выросло в 2,2 раза по сравнению с прошлым годом.
В ведомстве призывают внимательно изучать правоустанавливающие документы перед сделкой и помнить, что продавать недвижимость может только собственник.
О том, как выписка из ЕГРН может обезопасить сделку, мы писали тут.
«Поэтому сначала следует внимательно изучить документы, на основании которых возникло право собственности у нынешнего владельца или владельцев объекта недвижимости. Кроме того, рекомендуем попросить продавца предоставить выписку из ЕГРН. Это поможет убедиться, что продавец квартиры является её законным собственником»,
– сказала Елена Ялунина.
