После ложного доноса осужден якобы обворованный житель Верхней Пышмы

Верхнепышминский городской суд вынес обвинительный приговор местному жителю. Мужчина признан виновным в совершении лжедоноса.Осенью уходящего года житель Верхней Пышмы обратился в полицию с официальным заявлением, в котором сообщал о краже портативной колонки «Алиса Станция Миди». В межмуниципальном отделе МВД «Верхнепышминский» заявление у него приняли, предупредив об уголовной ответственности за дачу ложных сведений. А когда началась проверка изложенных в заявлении «фактов», выяснилось, что гражданин «соврамши» и никакого хищения умной колонки в действительности не происходило.В последствии в суде выяснились мотивы, которыми руководствовался заявитель. Причиной обращения стали личные неприязненные отношения и конфликт с бывшей подругой. Колонка была приобретена им ранее за собственные средства и добровольно передана этой девушке. Передача происходила на безвозмездной основе для временного пользования. Таким образом, факт кражи был полностью сфабрикован.Суд установил, что лжедоносчик действовал осознанно. Он понимал, что сообщает ложные сведения полиции. Его целью было причинить неприятности бывшей возлюбленной. В результате его действия квалифицированы по части 1 статьи 306 УК РФ. В качестве наказания суд назначил 200 часов обязательных работ.Приговор пока не вступил в законную силу и у осужденного есть время на его обжалование в установленном порядке.