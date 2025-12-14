Возрастное ограничение 18+
ГИБДД предупреждает о снежных накатах и гололедице в Свердловской области
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Управление ГИБДД по Свердловской области предупреждает водителей о непростой дорожной ситуации на фоне снегопадов.
Водителей призывают отказаться от опасных манёвров, включая обгоны и опережения. Тем, кто может себе позволить, советуют вовсе отказаться от дальних поездок.
«На территории региона наблюдается интенсивный снегопад, переходящий в метель. Видимость на дорогах резко снижается, повсеместно образуются снежные накаты и гололедица»,
– предупреждают автоинспекторы.
