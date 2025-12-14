Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области за сутки произошло 14 пожаров, в одном из которых погибла женщина
Фото: МЧС России по Свердловской области
За прошедшие сутки в Свердловской области было ликвидировано 14 пожаров, из которых восемь произошли в жилом секторе, сообщили в МЧС России по Свердловской области. В поселке Лосиный по улице Луговая сгорел частный дом площадью 30 квадратных метров. В ходе тушения спасатели обнаружили женщину без признаков жизни. Возгорание ликвидировали за 34 минуты восемь специалистов на трёх единицах техники. Причину пожара устанавливают дознаватели.
В Екатеринбурге по улице Начдива Онуфриева горели личные вещи в квартире на первом этаже девятиэтажного дома. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. Пожарными был спасён мужчина, который госпитализирован. Возгорание ликвидировали за 7 минут 11 специалистов на четырёх единицах техники. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
По данным МЧС, неосторожное обращение с огнём стало причиной 7% пожаров, короткое замыкание электропроводки — 21% случаев.
