В Свердловской области за сутки произошло 14 пожаров, в одном из которых погибла женщина

За прошедшие сутки в Свердловской области было ликвидировано 14 пожаров, из которых восемь произошли в жилом секторе, сообщили в МЧС России по Свердловской области. В поселке Лосиный по улице Луговая сгорел частный дом площадью 30 квадратных метров. В ходе тушения спасатели обнаружили женщину без признаков жизни. Возгорание ликвидировали за 34 минуты восемь специалистов на трёх единицах техники. Причину пожара устанавливают дознаватели.В Екатеринбурге по улице Начдива Онуфриева горели личные вещи в квартире на первом этаже девятиэтажного дома. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. Пожарными был спасён мужчина, который госпитализирован. Возгорание ликвидировали за 7 минут 11 специалистов на четырёх единицах техники. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.По данным МЧС, неосторожное обращение с огнём стало причиной 7% пожаров, короткое замыкание электропроводки — 21% случаев.