Возрастное ограничение 18+
МЧС выяснило, что пожар в Туринской Слободе вызван поджогом, а не петардой
Фото: МЧС России по Свердловской области
В деле о пожаре в Туринской Слободе выяснилось, что причиной возгорания стал умышленный поджог. Первоначальная версия о случайном возгорании из-за петарды не подтвердилась. Информация передана в правоохранительные органы для проведения оперативно-разыскных мероприятий, сообщили в МЧС России по Свердловской области.
Ранее МЧС сообщало, что в селе на улице Советская загорелось домашнее имущество в подъезде на площади 3 квадратных метра.
Благодаря оперативным действиям пожарных удалось спасти семь человек и быстро ликвидировать очаг возгорания.
Ранее МЧС сообщало, что в селе на улице Советская загорелось домашнее имущество в подъезде на площади 3 квадратных метра.
Благодаря оперативным действиям пожарных удалось спасти семь человек и быстро ликвидировать очаг возгорания.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В селе Туринская Слобода петарда вызвала пожар в жилом доме
17 декабря 2025
17 декабря 2025
При пожаре в жилом доме Екатеринбурга погиб человек
13 декабря 2025
13 декабря 2025