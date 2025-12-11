Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге умер художник Владимир Смелков
Фото: Свердловское региональное отделение ВТОО «Союз художников России»
14 декабря после продолжительной болезни скончался художник Владимир Михайлович Смелков, сообщили в Свердловском региональном отделении ВТОО «Союз художников России».
Художник родился в 1945 году в Москве и получил профессиональное образование в Московском художественном училище Памяти 1905 года в классе Татьяны Сельвинской.
Смелков работал главным художником Лысьвенского драмтеатра, художником-постановщиком Свердловского ТЮЗа и главным художником Челябинского ТЮЗа. За карьеру он поставил около 200 спектаклей в городах Урала и участвовал во всесоюзных, всероссийских, зональных и городских выставках.
Член Союза художников РСФСР с 1981 года, в 2023 году он передал в собрание Екатеринбургского музея изобразительных искусств около 20 своих произведений. В феврале 2026 года в Музее наивного искусства откроется выставка «Печки-лавочки. Деревенский мир в творчестве отечественных художников», где отдельный зал будет посвящён работам Смелкова.
Прощание с художником прошло сегодня в Екатеринбурге в храме Крестовоздвиженского мужского монастыря.
