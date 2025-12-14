Возрастное ограничение 18+
Вблизи Березовского произошло смертельное ДТП с участием автобуса и двух легковушек
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на 35 км автодороги «Екатеринбург-Реж-Алапаевск» вблизи Березовского. Авария произошла сегодня днём.
По предварительным данным, водитель автомобиля «Мицубиси Паджеро» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковым автомобилем «Иксид» и автобусом «Ютонг» маршрута № 523 «Буланаш – Екатеринбург».
В результате массового столкновения пассажир «Мицубиси Паджеро» и водитель «Иксид» скончались до приезда бригады скорой помощи. Пассажир «Иксид» получил травмы и был госпитализирован для оказания медицинской помощи.
В автобусе находились 18 пассажиров, пострадавших среди них нет. На месте аварии продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Назначено проведение расследования для установления всех обстоятельств ДТП.
