В Екатеринбурге в 2,5 раза выросли продажи советских ёлочных игрушек
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В преддверии Нового года екатеринбуржцы начали закупаться ёлочными игрушками и другим праздничным декором. Аналитики «Авито Товаров» проанализировали и обнаружили, что активнее всего жители уральской столицы покупают украшения из СССР.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе площадки, продажи советских ёлочных игрушек выросли в 2,5 раза, а их средняя цена составила 1000 рублей. Также в трендах украшения ручной работы – их стали покупать в 3 раза чаще, средняя цена составила 2000 рублей.
В целом только за последний месяц продажи искусственных ёлок выросли в 2 раза (средняя цена составила 5000 рублей), а спрос на еловые венки вырос в 3 раза (в среднем 1000 рублей за штуку). Продажи ёлочных шаров выросли в 2 раза (средняя цена 600 рублей), стеклянных украшений – в 2,5 раза (1 500 рублей). Спрос на гирлянды вырос на 25% (3 500 рублей), на звёзды для макушки ёлки – на 33% (600 рублей).
Также на «Авито Услугах» на 12% вырос спрос на праздничное оформление помещений, и на 17% увеличилось предложение. Наибольший прирост – в декоре комнат (+39% спрос, +27% предложение) и услугах флористов (+17%).
