После поножовщины в екатеринбургской больнице возбудили уголовное дело
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Следственный комитет возбудил уголовное дело после поножовщины в городской клинической больнице № 40 Екатеринбурга.
Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, следственным отделом по Верх-Исетскому району возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ). Подозреваемым назвали мужчину 1966 года рождения.
Ранее сообщалось, что конфликт произошёл между 37-летним сыном 56-летней пациентки и его отчимом. По версии следствия, 59-летний мужчина ранил пасынка походным складным ножом, который он принёс с собой.
«Решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и об избрании в отношении него соответствующей меры пресечения»,
– сказали в областном СК.
