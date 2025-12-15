Возрастное ограничение 18+
Жители Сухого Лога спасают кошку от морозов
Фото: телеграм-канал «Протяни руку помощи»
Жители города Сухой Лог уже несколько месяцев пытаются пристроить бездомную кошку. В один прекрасный день она появилась около жилых домов и обаяла многих симпатичной внешностью и добродушным характером. Вот только это до сих пор не помогло найти для неё постоянный кров.
Как сообщает жительница Сухого Лога, взявшаяся помочь бродяжке, кошка отличается необычайно ласковым и доверчивым характером. Она явно тянется к людям и нуждается в постоянной заботе, поскольку у неё замечены серьёзные проблемы со зрением. Сейчас кошка вынуждена жить в подвале вместе с другими уличными котами. Но спасёт ли её подвальный полумрак от сильных холодов, которые ожидаются к выходным, большой вопрос.
Единственное, что удалось сделать зоозащитникам, это договориться с ветеринарной клиникой в Екатеринбурге. Ветврачи готовы принять животное для обследования и лечения. Также для кошки найдена временная передержка. Для реализации этого плана необходимо решить две проблемы. Первая — доставка животного в Екатеринбург — уже отпала. Вторая проблема — оплата первичного приёма у ветврачей, сдача анализов и обработка от паразитов. На это потребуется от 4000 до 7000 рублей. Обследование зрения кошки потребует дополнительных затрат.
Для решения указанных задач объявлен сбор средств для сухоложской кошки. Деньги можно перевести по номеру телефона 89501949199 (получатель Александра Константиновна К). При этом необходимо сделать пометку «благ.помощь кошечке».
