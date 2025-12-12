Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области ожидаются морозы до -30°C
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики Уральского гидрометцентра предупреждают о тридцатиградусных морозах в Свердловской области. Также в ближайшие дни ожидается снегопады.
В четверг, 18 декабря, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой снег, изморозь. Температура воздуха ночью -21...-16°C, при прояснении до -26°C, на крайнем севере до -29°C; днём -16...-11°C, на юго-западе до -8°C, на крайнем севере до -21°C. Ветер 3-8 м/сек, днём местами порывы до 13 м/сек.
В столице Урала без существенных осадков, ночью -18...-16°C, днём -11...-9°C. Ветер 3-8 м/сек.
В пятницу, 19 декабря, в Свердловской области облачно, снег, местами сильный. На дорогах снежные заносы. Ночью -18...-13°C, на севере до -23°C, на крайнем севере до -33°C, на юго-западе до -8°C; днём -17...-12°C, на крайнем севере до -27°C, на юго-западе -7...-2°C. Ветер 5-10 м/сек.
В Екатеринбурге снег, ночью -11...-9°C, днём -6...-4°C. Ветер 5-10 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
