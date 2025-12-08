Возрастное ограничение 18+
Свердловский депутат рассказал о задержании ухаживающего за женой после инсульта многодетного военного
Фото: Вечерние ведомости, архивное
Депутат Законодательного Собрания Свердловской области Алексей Свалов в своем телеграм-канале рассказал о задержании жителя Верхней Пышмы, подписавшего военный контракт, но не имеющего возможность поехать в зону боевых действий из-за инсульта жены после родов третьего ребенка.
Депутат также отметил, что на данный момент у уральца статус «СОЧ», то есть самовольно оставленный часть, он задержан.
Жена задержанного отметила в обращении к депутату, что ее муж – это единственный человек, кто может ухаживать за ней и кормить их семью – у супругов трое детей.
Алексей Свалов сообщил, что встретился с женщиной, и на данный момент занимается решением этой трудной ситуации, он отметил, что обсудил проблему и с уполномоченной по правам человека в Свердловской области.
«Сергей заключил контракт в конце 2023 года. В тот момент для него это был выход из сложившейся ситуации; уехать он действительно не мог. Обстоятельства сложились так, как описано в сообщении: у Марии была тяжёлая беременность (есть справки), после родов осложнение – инсульт. Действительно проблемы с восстановлением организма; её брат тоже со схожим диагнозом.
Всё это время Сергей ухаживает за ними. Старается прокормить семью: трое детей, жена и её брат – некому поручить и помочь», – рассказал Алексей Свалов в своем телеграм-канале.
Всё это время Сергей ухаживает за ними. Старается прокормить семью: трое детей, жена и её брат – некому поручить и помочь», – рассказал Алексей Свалов в своем телеграм-канале.
Депутат также отметил, что на данный момент у уральца статус «СОЧ», то есть самовольно оставленный часть, он задержан.
Жена задержанного отметила в обращении к депутату, что ее муж – это единственный человек, кто может ухаживать за ней и кормить их семью – у супругов трое детей.
«Я похоронила родителей, обратиться не к кому. Помогите, пожалуйста!», – написала Мария, жена задержанного контрактника в обращении к Свалову.
Алексей Свалов сообщил, что встретился с женщиной, и на данный момент занимается решением этой трудной ситуации, он отметил, что обсудил проблему и с уполномоченной по правам человека в Свердловской области.
«Хочется, чтобы ситуация сложилась по-человечески», – пишет депутат.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Свердловский депутат обратился к начальнику регионального МВД после сообщений об избиении девушки в Нижнем Тагиле
08 декабря 2025
08 декабря 2025
«Нашему городу не хватает женской руки»: «Справедливая Россия» выдвинула кандидата в мэры Екатеринбурга
06 декабря 2025
06 декабря 2025
Ветерану Великой Отечественной войны и почетному гражданину Свердловской области Анне Королёвой исполнилось 104 года
08 декабря 2025
08 декабря 2025
На реке Тегень открыли новый мост на месте старого
10 декабря 2025
10 декабря 2025