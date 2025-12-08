Свердловский депутат рассказал о задержании ухаживающего за женой после инсульта многодетного военного

«Сергей заключил контракт в конце 2023 года. В тот момент для него это был выход из сложившейся ситуации; уехать он действительно не мог. Обстоятельства сложились так, как описано в сообщении: у Марии была тяжёлая беременность (есть справки), после родов осложнение – инсульт. Действительно проблемы с восстановлением организма; её брат тоже со схожим диагнозом.



Всё это время Сергей ухаживает за ними. Старается прокормить семью: трое детей, жена и её брат – некому поручить и помочь», – рассказал Алексей Свалов в своем телеграм-канале.

«Я похоронила родителей, обратиться не к кому. Помогите, пожалуйста!», – написала Мария, жена задержанного контрактника в обращении к Свалову.

«Хочется, чтобы ситуация сложилась по-человечески», – пишет депутат.

