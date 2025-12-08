Жителя Тюмени осудили в Екатеринбурге за контрабанду миллионов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о контрабанде наличных денежных средств. Осужденным стал 62-летний житель Тюменской области, обвинявшийся по части 1 статьи 200.1 УК РФ.Преступление было совершено тюменцем в августе 2022 года. Обвиняемый прибыл в Россию из иностранного государства. При прохождении таможенного контроля в международном аэропорту «Кольцово» он скрыл от сотрудников крупную сумму. В его личных вещах находилось почти два с половиной миллиона рублей в иностранной валюте.Дело рассматривалось Октябрьским районным судом города Екатеринбурга. Государственное обвинение поддерживал представитель Уральской транспортной прокуратуры. Суд согласился с его позицией, признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде крупного денежного штрафа. Его размер составил трехкратную сумму незаконно перемещенных средств. Таким образом, осужденный должен выплатить 7,4 миллионов рублей штрафа.Кроме того, суд постановил конфисковать сами незаконно перемещенные деньги. Сумма в 2,4 миллиона рублей будет обращена в доход государства. Приговор уже вступил в законную силу.