Возрастное ограничение 18+
Жителя Тюмени осудили в Екатеринбурге за контрабанду миллионов
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о контрабанде наличных денежных средств. Осужденным стал 62-летний житель Тюменской области, обвинявшийся по части 1 статьи 200.1 УК РФ.
Преступление было совершено тюменцем в августе 2022 года. Обвиняемый прибыл в Россию из иностранного государства. При прохождении таможенного контроля в международном аэропорту «Кольцово» он скрыл от сотрудников крупную сумму. В его личных вещах находилось почти два с половиной миллиона рублей в иностранной валюте.
Дело рассматривалось Октябрьским районным судом города Екатеринбурга. Государственное обвинение поддерживал представитель Уральской транспортной прокуратуры. Суд согласился с его позицией, признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде крупного денежного штрафа. Его размер составил трехкратную сумму незаконно перемещенных средств. Таким образом, осужденный должен выплатить 7,4 миллионов рублей штрафа.
Кроме того, суд постановил конфисковать сами незаконно перемещенные деньги. Сумма в 2,4 миллиона рублей будет обращена в доход государства. Приговор уже вступил в законную силу.
Преступление было совершено тюменцем в августе 2022 года. Обвиняемый прибыл в Россию из иностранного государства. При прохождении таможенного контроля в международном аэропорту «Кольцово» он скрыл от сотрудников крупную сумму. В его личных вещах находилось почти два с половиной миллиона рублей в иностранной валюте.
Дело рассматривалось Октябрьским районным судом города Екатеринбурга. Государственное обвинение поддерживал представитель Уральской транспортной прокуратуры. Суд согласился с его позицией, признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде крупного денежного штрафа. Его размер составил трехкратную сумму незаконно перемещенных средств. Таким образом, осужденный должен выплатить 7,4 миллионов рублей штрафа.
Кроме того, суд постановил конфисковать сами незаконно перемещенные деньги. Сумма в 2,4 миллиона рублей будет обращена в доход государства. Приговор уже вступил в законную силу.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Контрабандиста древесиной осудили в Екатеринбурге
08 декабря 2025
08 декабря 2025