Минюст по Свердловской области переехал в отреставрированный особняк в центре
Фото: Алсу Султанова / пресс-служба администрации Екатеринбурга
Вчера, 17 декабря, в центр Екатеринбурга в историческое здание по адресу Пушкина, 24, переехало Главное управление Министерства юстиции России по Свердловской области. Как сообщает пресс-служба администрации города, на церемонии открытия присутствовали министр юстиции РФ Константин Чуйченко, губернатор Свердловской области Денис Паслер, председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и другие официальные лица.
Главное управление Минюста разместилось в бывшей усадьбе чиновника Степана Никитина середины XIX века, надстроенной в XX веке с одного до трёх этажей. Это будет одно из десяти зданий российского Минюста, которые охраняет ФСИН.
В прошлом году председатель градозащитной организации «Уральский хронотоп» (в ноябре суд по иску Минюста ликвидировал организацию) Олег Букин пытался внести здание в реестр выявленных объектов культурного наследия, но Свердлохранкультура отказала в этом. Вскоре начался капитальный ремонт здания, согласно которому фасад планировали утеплить минераловатной плитой. Букину удалось убедить подрядчика изменить проект ремонта и сохранить оригинальный фасад, включая лепнину XIX века.
Панорама в Яндекс картах, 2024 год
