Минюст по Свердловской области переехал в отреставрированный особняк в центре

Панорама в Яндекс картах, 2024 год

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Вчера, 17 декабря, в центр Екатеринбурга в историческое здание по адресу Пушкина, 24, переехало Главное управление Министерства юстиции России по Свердловской области. Как сообщает пресс-служба администрации города, на церемонии открытия присутствовали министр юстиции РФ Константин Чуйченко, губернатор Свердловской области Денис Паслер, председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и другие официальные лица.Главное управление Минюста разместилось в бывшей усадьбе чиновника Степана Никитина середины XIX века, надстроенной в XX веке с одного до трёх этажей. Это будет одно из десяти зданий российского Минюста, которые охраняет ФСИН.В прошлом году председатель градозащитной организации «Уральский хронотоп» (в ноябре суд по иску Минюста ликвидировал организацию) Олег Букин пытался внести здание в реестр выявленных объектов культурного наследия, но Свердлохранкультура отказала в этом. Вскоре начался капитальный ремонт здания, согласно которому фасад планировали утеплить минераловатной плитой. Букину удалось убедить подрядчика изменить проект ремонта и сохранить оригинальный фасад, включая лепнину XIX века.