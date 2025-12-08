Возрастное ограничение 18+
Избивший девушку в Нижнем Тагиле мужчина добровольно явился в полицию
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Мужчина, который избил девушку в Нижнем Тагиле, добровольно явился в полицию после телефонного разговора с сотрудниками МВД.
Как сообщил пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых, с мужчиной связались по телефону и убедили его, что ему будет лучше, если он сам придёт в дежурную часть. В итоге он так и сделал, после чего его доставили в следственный отдел для допроса.
Возбуждено уголовное дело по статье о «Хулиганстве» (статья 213 УК РФ).
Ранее сообщалось, что мужчина накинулся на девушку из-за того, что она отказала ему в знакомстве.
«По некоторым сведениям, подозреваемый является профессиональным дзюдоистом»,
– отметил полковник Горелых.
