Жительницу ХМАО будут судить в Нижнем Тагиле по делу о ДТП с тремя погибшими

В Ленинском районном суде Нижнего Тагила рассмотрят уголовное дело о смертельном дорожно-транспортном происшествии, в котором погибли три человека. Обвиняемой по делу проходит жительница ХМАО Югры 2006 года рождения. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.По данным ведомства, прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, не имеющим права управления транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.Как сообщает пресс-служба прокуратуры, 12 июля около 05.00 обвиняемая, не имея водительского удостоверения, управляла автомобилем «Субару Форестер». На 147 километре автодороги «Екатеринбург – Серов» на территории Ленинского района Нижнего Тагила она выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем «Лада Гранта».В результате аварии водитель «Лады Гранта» 1967 года рождения, а также две пассажирки 1959 и 1965 годов рождения погибли на месте. Как уточнили в прокуратуре Свердловской области, в автомобиле обвиняемой находился её отец 1971 года рождения, который получил тяжкий вред здоровью.По закону за такое преступление можно получить лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.