Возрастное ограничение 18+

Жительницу ХМАО будут судить в Нижнем Тагиле по делу о ДТП с тремя погибшими

10.42 Четверг, 18 декабря 2025
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Ленинском районном суде Нижнего Тагила рассмотрят уголовное дело о смертельном дорожно-транспортном происшествии, в котором погибли три человека. Обвиняемой по делу проходит жительница ХМАО Югры 2006 года рождения. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.

По данным ведомства, прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, не имеющим права управления транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, 12 июля около 05.00 обвиняемая, не имея водительского удостоверения, управляла автомобилем «Субару Форестер». На 147 километре автодороги «Екатеринбург – Серов» на территории Ленинского района Нижнего Тагила она выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем «Лада Гранта».

В результате аварии водитель «Лады Гранта» 1967 года рождения, а также две пассажирки 1959 и 1965 годов рождения погибли на месте. Как уточнили в прокуратуре Свердловской области, в автомобиле обвиняемой находился её отец 1971 года рождения, который получил тяжкий вред здоровью.

По закону за такое преступление можно получить лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.




Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Дарья Суродина © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В получении выплат на несуществующего ребёнка обвинили жительницу Нижнего Тагила
09 декабря 2025
Лжетуpагента будут судить за мошенничество в Екатеринбурге
10 декабря 2025
За езду на питбайке по Нижнему Тагилом оштрафован отец несовершеннолетнего ездока
15 декабря 2025
В Нижнем Тагиле Toyota сбила 17-летнюю девушку на пешеходном переходе
09 декабря 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Нужны не деньги, а люди»

Разбираемся в том, почему транспортная реформа забуксовала в Екатеринбурге
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
11:30 Массовое ДТП на трассе Пермь–Екатеринбург временно затруднило движение
10:42 Жительницу ХМАО будут судить в Нижнем Тагиле по делу о ДТП с тремя погибшими
10:14 В Свердловской области пик мошеннических звонков в 2025 году пришёлся на август
09:38 В Екатеринбурге на 60 суток приостановили работу точки быстрого питания на Совхозной
21:11 Жители Сухого Лога спасают кошку от морозов
20:50 В Туринске пенсионер подозревается в убийстве сожительницы из-за бытового конфликта
19:51 В селе Туринская Слобода петарда вызвала пожар в жилом доме
19:43 Жителя Тюмени осудили в Екатеринбурге за контрабанду миллионов
19:06 После суда на вокзале Екатеринбурга отремонтируют платформы
18:49 Мастерская «История новогодней открытки» будет работать в Ельцин-центре
17:04 В Свердловской области ожидаются морозы до -30°C
16:57 Более двух тонн мандаринов завезли в Свердловскую область в преддверии Нового года
16:42 В Екатеринбурге в 2,5 раза выросли продажи советских ёлочных игрушек
16:18 Адвоката Романа Качанова арестовали на два месяца
15:15 В 36-й екатеринбургской больнице после тяжёлой аварии спасли 26-летнюю девушку
14:27 После жалобы на строительство высотки у Ботанического сада УрО РАН возбудили уголовное дело
13:40 Главврач первой свердловской частной клиники заявил об отказе от абортов
13:12 Глава СК запросил отсчет по делу о покушении на убийство таксистом на пассажира в Екатеринбурге
12:50 После подделки подписей при голосовании за смену УК на ТСЖ в Сухом Логу возбудили уголовное дело
11:30 Жители Свердловской области стали чаще покупать внедорожники и кроссоверы
11:15 Экс-сотрудника лесничества осудили за продажу данных клиентов
11:00 Жительница Тугулыма накопила 7 миллионов рублей долга по алиментам
10:49 Житель Первоуральска стал жертвой мошенников при покупке деталей для машины
10:16 В Ревде больше двух лет топит многоквартирный дом после ремонта кровли
09:52 В Екатеринбурге пятилетняя девочка одна ушла домой из детского садика
09:38 Активиста из Екатеринбурга оштрафовали по статье о дискредитации ВС РФ из-за стиха на плакате
Все новости Свердловской области
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
14:33 Запустить баннер на главной странице Авито стало возможно через рекламный кабинет
15:41 С 3 ноября на Авито стартовала масштабная распродажа «Хватамба»
12:18 Новый сервис лизинга для бизнеса стал доступен на «Авито Услугах»
16:09 Молодёжь стала чаще выбирать креативные профессии
15:15 «Авито Услуги» подвели итоги года на конференции отрасли ремонта и строительства
15:24 «Авито Недвижимость» обновила инструменты продвижения для агентств и риелторов
16:21 Новый таргетинг для рекламы премиальных товаров стал доступен на Авито
15:59 Авито открывает доступ к собственным ИИ-моделям для электронной коммерции
17:44 Авито Работа опубликовала аналитический дайджест по итогам III квартала 2025 года на рынке труда России
17:01 «Авито Авто» упростил поиск автомобиля с помощью «Мультикарточек» моделей
Все новости России и мира
11:30 Массовое ДТП на трассе Пермь–Екатеринбург временно затруднило движение
10:42 Жительницу ХМАО будут судить в Нижнем Тагиле по делу о ДТП с тремя погибшими
10:14 В Свердловской области пик мошеннических звонков в 2025 году пришёлся на август
09:38 В Екатеринбурге на 60 суток приостановили работу точки быстрого питания на Совхозной
21:11 Жители Сухого Лога спасают кошку от морозов
20:50 В Туринске пенсионер подозревается в убийстве сожительницы из-за бытового конфликта
19:51 В селе Туринская Слобода петарда вызвала пожар в жилом доме
19:43 Жителя Тюмени осудили в Екатеринбурге за контрабанду миллионов
19:06 После суда на вокзале Екатеринбурга отремонтируют платформы
18:49 Мастерская «История новогодней открытки» будет работать в Ельцин-центре
17:04 В Свердловской области ожидаются морозы до -30°C
16:57 Более двух тонн мандаринов завезли в Свердловскую область в преддверии Нового года
16:42 В Екатеринбурге в 2,5 раза выросли продажи советских ёлочных игрушек
16:18 Адвоката Романа Качанова арестовали на два месяца
15:15 В 36-й екатеринбургской больнице после тяжёлой аварии спасли 26-летнюю девушку
14:27 После жалобы на строительство высотки у Ботанического сада УрО РАН возбудили уголовное дело
13:40 Главврач первой свердловской частной клиники заявил об отказе от абортов
13:12 Глава СК запросил отсчет по делу о покушении на убийство таксистом на пассажира в Екатеринбурге
12:50 После подделки подписей при голосовании за смену УК на ТСЖ в Сухом Логу возбудили уголовное дело
11:30 Жители Свердловской области стали чаще покупать внедорожники и кроссоверы
11:15 Экс-сотрудника лесничества осудили за продажу данных клиентов
11:00 Жительница Тугулыма накопила 7 миллионов рублей долга по алиментам
10:49 Житель Первоуральска стал жертвой мошенников при покупке деталей для машины
10:16 В Ревде больше двух лет топит многоквартирный дом после ремонта кровли
09:52 В Екатеринбурге пятилетняя девочка одна ушла домой из детского садика
09:38 Активиста из Екатеринбурга оштрафовали по статье о дискредитации ВС РФ из-за стиха на плакате
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK