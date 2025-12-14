Возрастное ограничение 18+
Массовое ДТП на трассе Пермь–Екатеринбург временно затруднило движение
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Сегодня утром на 337-м километре автодороги «Пермь–Екатеринбург» в Первоуральском районе произошло массовое столкновение пяти транспортных средств. По данным Госавтоинспекции Свердловской области, люди в аварии не пострадали, но все автомобили получили механические повреждения.
Движение в сторону Перми оказалось временно затруднено. Сотрудники ДПС оперативно организовали реверсивную схему, чтобы снизить неудобства для водителей и восстановить поток транспорта.
На данный момент движение по трассе осуществляется в штатном режиме. Органы внутренних дел проводят проверку всех обстоятельств происшествия, чтобы установить точные причины аварии.
