Массовое ДТП на трассе Пермь–Екатеринбург временно затруднило движение

11.30 Четверг, 18 декабря 2025
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Сегодня утром на 337-м километре автодороги «Пермь–Екатеринбург» в Первоуральском районе произошло массовое столкновение пяти транспортных средств. По данным Госавтоинспекции Свердловской области, люди в аварии не пострадали, но все автомобили получили механические повреждения.

Движение в сторону Перми оказалось временно затруднено. Сотрудники ДПС оперативно организовали реверсивную схему, чтобы снизить неудобства для водителей и восстановить поток транспорта.

На данный момент движение по трассе осуществляется в штатном режиме. Органы внутренних дел проводят проверку всех обстоятельств происшествия, чтобы установить точные причины аварии.




Дарья Суродина © Вечерние ведомости
