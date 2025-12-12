Возрастное ограничение 18+
Главврач первой свердловской частной клиники заявил об отказе от абортов
Кадр из видео: «Четвёртый канал» / t.me/ekb4tv
В Свердловской области в первой частной клинике «Шанс» больше не будут проводить аборты. О решении отказаться от процедуры по искусственному прерыванию беременности «Четвёртому каналу» сообщил главврач медицинского центра Александр Беляев.
«В силу морально-этических норм, учитывая демографический спад, мы приняли решение отказаться от искусственного прерывания беременности: как мануально-вакуумной аспирации, так и медикаментозной»,
– сказал Беляев.
Он также выразил мнение, что повторение криминализации абортов 30-х, 50-х, 70-х годов не наступит
Решение приветствовала глава свердловского Минздрава Татьяна Савинова: «Это ни в коем случае не запрет на проведение абортов в нашем регионе. Это сознательный отказ частных медицинских центров от платных услуг по проведению искусственного прерывания беременности, за что я благодарю руководителей этих организаций».
Оценил решение и Екатеринбургский митрополит: «Пусть это будет образцом для других. Дорогу осилит идущий! России нужны живые люди».
