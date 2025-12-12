Возрастное ограничение 18+
Более двух тонн мандаринов завезли в Свердловскую область в преддверии Нового года
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В преддверии новогодних праздников в Свердловскую область с начала ноября завезли более двух тонн мандаринов.
Как рассказали в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, специалисты досмотрели 110 грузовиков с фруктами из Казахстана, Китая и Турции.
Отмечается, что за полтора месяца лишь в одном случае обнаружили карантинного вредителя – красную померанцевую щитовку. Однако такие фрукты по решению совета ЕАЭС допускают к продаже.
Как рассказали в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, специалисты досмотрели 110 грузовиков с фруктами из Казахстана, Китая и Турции.
«Так, из Казахстана прибыло 243 тонн цитрусовых, из Китая 1054 тонн, из Турции 758 тонн»,
– сообщили в ведомстве.
Отмечается, что за полтора месяца лишь в одном случае обнаружили карантинного вредителя – красную померанцевую щитовку. Однако такие фрукты по решению совета ЕАЭС допускают к продаже.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Из Екатеринбурга за сутки вывели более 8 600 тонн снега
12 декабря 2025
12 декабря 2025
Городские службы отчитались о вывозе 1,5 тысяч тонн снега с улиц Екатеринбурга за прошедшие выходные
08 декабря 2025
08 декабря 2025