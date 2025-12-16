Адвоката Романа Качанова арестовали на два месяца

подтвердили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.

«Органами предварительного расследования он обвиняется по части 3 статьи 284.1 УК РФ – "Организация деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации"»,