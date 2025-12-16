Возрастное ограничение 18+
Адвоката Романа Качанова арестовали на два месяца
Фото: Максим Ефремов для Вечерних ведомостей
Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал адвокату Роману Качанову меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО.
По решению суда он будет оставаться под стражей до 15 февраля 2026 года.
Накануне, 16 декабря, к Качанову приходили с обысками. В телеграм-канале уральских сторонников Владимира Соловьёва публиковали видеозапись, на которой адвокату сообщают о возбуждении уголовного дела.
Постановление суда пока не вступила в законную силу.
Напомним, что с обысками также приходили к юристам Алексею Соколову и Ларисе Захарово.
По решению суда он будет оставаться под стражей до 15 февраля 2026 года.
Накануне, 16 декабря, к Качанову приходили с обысками. В телеграм-канале уральских сторонников Владимира Соловьёва публиковали видеозапись, на которой адвокату сообщают о возбуждении уголовного дела.
«Органами предварительного расследования он обвиняется по части 3 статьи 284.1 УК РФ – "Организация деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации"»,
– подтвердили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
Постановление суда пока не вступила в законную силу.
Напомним, что с обысками также приходили к юристам Алексею Соколову и Ларисе Захарово.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Главе «Чистого сердца» Арзамасцеву избрали меру пресечения
10 декабря 2025
10 декабря 2025