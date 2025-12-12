В Екатеринбурге на 60 суток приостановили работу точки быстрого питания на Совхозной

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга по решению суда приостановили деятельность точки быстрого питания. Заведение, расположенное на улице Совхозной, 20, закрыли на 60 суток из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований.Как сообщили в ГУФССП России по Свердловской области, в ходе проверки в столовой выявили многочисленные несоответствия требованиям законодательства. В заведении отсутствовал гигиенический журнал, в производственных помещениях хранились личные вещи сотрудников, а в цехах не было раковин для мытья рук. Обработка мяса, рыбы и сырых овощей велась на одной разделочной доске, внутренняя отделка помещений имела повреждения, у окна зафиксировали следы плесени.Также выявили нарушения условий хранения продуктов и ненадлежащее качество мытья посуды. В столовой не проводили мероприятия по дезинсекции и дератизации. К работе допускали поваров, не прошедших гигиеническое обучение, сведения о его прохождении отсутствовали в санитарных книжках.Суд признал организацию виновной в нарушении санитарных требований к работе общепита. После этого судебные приставы возбудили исполнительное производство, выехали на место и опечатали входы в помещение. По информации ГУФССП России по Свердловской области, сейчас заведение не работает.