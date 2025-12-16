Возрастное ограничение 18+
Мастерская «История новогодней открытки» в Ельцин Центре
В ближайшую субботу, 20 декабря, в Музее Бориса Ельцина пройдёт мастерская «История новогодней открытки». Участники её не только узнают много интересного о поздравительных открытках, но смогут создать свою собственную.
Мероприятие рассчитано на детей в возрасте от 8 до 12 лет. Пришедшим ребятам расскажут факты из более чем столетней истории новогодней почты в России, в том числе — познакомят с эволюцией сюжетов и героев, изображаемых на праздничных открытках. Гости узнают, как открытки отражали разные периоды истории страны, как и когда на поздравительных карточках появились Дед Мороз и Снегурочка. Узнают дети и о том, какой российский правитель чаще всего изображался на новогодних открытках.
Практическая часть мастерской включает создание собственной открытки. Изготавливать её будут с опорой на лучшие художественные традиции.
Мастерская, сочетающая экскурсию и творчество, начнётся в 14.30 и проработает около полутора часов. Билеты на неё можно приобрести в кассах Ельцин-центра или на его официальном сайте.
