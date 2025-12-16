Жители Свердловской области стали чаще покупать внедорожники и кроссоверы





– пояснил Хомутинников. «Это объясняется тем, что производители отвечают на запрос покупателей, которых привлекает ряд характеристик кроссоверов, в том числе практичность, комфорт, повышенная проходимость, хорошая управляемость в сложных погодных условиях»,





– сказал Артём Хомутинников. «Персональные менеджеры помогут подобрать авто под задачи и бюджет, а также организовать онлайн-осмотр экспертом для авто с пробегом»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Свердловской области стали чаще покупать новые автомобили из сегмента SUV (Sport Utility Vehicle). По данным «Авито Авто», спрос на внедорожники и кроссоверы за год вырос на 52%.В лидерах по продажах оказались OMODA C5 (+70,3%) и LADA Niva Travel (+34,1%), а среди марок самыми популярными оказались модели LADA (+47,6%) и OMODA (+37,4%).Средняя цена новых автомобили из SUV-сегмента по итогам осени 2025 года составила 2 840 000 рублей. Отмечается, что к концу года цены снизились на Chery Tiggo 4 Pro (на 9,5%, до 1 990 000 рублей), HAVAL M6 (на 7,8%, до 2 119 000 рублей), Chery Tiggo 4 (на 7,4%, до 2 204 000 рублей), Belgee X70 (на 4,8%, до 3 121 000 рублей) и OMODA C5 (на 3,1%, до 2 630 000 рублей).Как отметил руководитель продаж направления «Новые авто» в Авито Артём Хомутинников, за год доля автомобилей повышенной проходимости выросла на 5% и составила 64%.Он также подчеркнул, что на сегодняшний день этот сегмент представлен на рынке очень широко, из-за чего начинающему автолюбителю может быть сложно разобраться в особенностях той или иной модели. Им он советует воспользоваться сервисом «Селект», чтобы найти подходящий вариант.