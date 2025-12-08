Возрастное ограничение 18+

После суда на вокзале Екатеринбурга отремонтируют платформы

19.06 Среда, 17 декабря 2025
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Свердловская транспортная прокуратура по обращению пассажира провела проверку на железнодорожном вокзале Екатеринбурга. Поводом стало неудовлетворительное состояние пассажирских платформ и падение женщины.

В ходе прокурорской проверки на екатеринбургском вокзале были выявлены серьёзные нарушения. Так, было установлено, что асфальтовое покрытие платформ имеет повреждения. Также обнаружено частичное разрушение железобетонного поребрика. Именно эти дефекты привели к несчастному случаю с пассажирок: женщина споткнулась на повреждённой платформе, упала и получила телесные повреждения.

На основании проверки транспортный прокурор обратился в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга с иском. Требованием было понуждение ОАО «РЖД» привести платформы в нормативное состояние.

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга полностью удовлетворил исковые требования прокуратуры. Теперь Российские железные дороги обязаны провести ремонт на вокзале. Исполнение этого решения суда взято на особый контроль транспортной прокуратурой.

Кроме того, с ОАО «РЖД» взыскана компенсация морального вреда в пользу пострадавшей гражданки. Размер компенсации составил 250 тысяч рублей.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
