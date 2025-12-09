Возрастное ограничение 18+
Глава СК запросил отсчет по делу о покушении на убийство таксистом на пассажира в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель СК Александр Бастрыкин запросил у руководителя СУ СКР по Свердловской области Богдана Францишко доклад по делу о покушении на убийство таксистом на пассажира в Екатеринбурге.
Инцидент, о котором идёт речь, напомним, произошёл в октябре. Конфликт начался с того, что таксист отказался везти нетрезвую компанию. Пассажиры стали вести себя агрессивно – по словам адвоката обвиняемого, они сбили таксиста с ног и стали бить. Водитель, как утверждается, чтобы защитить себя достал пистолет, и сначала дважды выстрелил в воздух, а потом в одного из нападавших. По версии следствия, он стрелял умышленно.
Спустя два месяца, ситуацией заинтересовался Бастрыкин. В официальном телеграм-канале Следкома сообщается, что на его имя было направлено обращение родственников обвиняемого, настаивающих на версии с самозащитой.
