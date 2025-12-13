В селе Туринская Слобода петарда вызвала пожар в жилом доме

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

С приближением новогодних праздников в Свердловской области начали вспыхивать пожар по типично «новогодним» причинам. Так, в селе Туринская Слобода неосторожное использование петарды привело к возгоранию жилого дома.Пожар в Туринской Слободе произошёл на улице Советской. Огонь вспыхнул в подъезде жилого дома. Горело домашнее имущество, оставленное жильцами. Площадь пожара составила три квадратных метра.Как сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области, оперативно прибывшие семь пожарных первым делом вывели из горящего дома семерых же жильцов. Таким образом, удалось избежать жертв. Приступив к тушению огня, огнеборцы сумели быстро локализовать пламя, а там и полностью подавить пожар.Когда к выполнению своей задачи приступили пожарные дознаватели, они сумели установить причину возгорания. Ей стало неосторожное обращение с пиротехникой: предположительно, кто-то из жильцов использовал петарду в подъезде, вопреки правилам использования пиротехники (петарды можно взрывать только на открытых пространствах). Это и привело к возгоранию домашнего скарба.