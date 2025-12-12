В Туринске пенсионер подозревается в убийстве сожительницы из-за бытового конфликта

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Следственными органами СК РФ по Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту убийства. Подозреваемым является 64-летний житель города Туринска. Ему инкриминируется совершение преступления по статье 105 УК РФ.Криминальная трагедия произошла днём 16 декабря 2025 года. Местом преступления стал частный дом подозреваемого. В течение двух последних месяцев в этом доме проживала 55-летняя женщина. Мужчина пустил её пожить у себя из сострадания. Однако между ними стали возникать бытовые противоречия.Поводом для роковой ссоры, по словам подозреваемого, стали походы в магазин. Женщина просила его покупать продукты, что вызывало раздражение. Пенсионер пояснил, что каждый поход давался ему с большим трудом. Причиной были сильные боли в ногах. На почве этого конфликта мужчина пришёл в состояние ярости. В запале он схватил хозяйственно-бытовой нож и одним ударом нанёс женщине смертельное ранение.После случившегося подозреваемый не стал скрывать содеянное. Он самостоятельно сообщил о произошедшем своим соседям. Именно соседи вызвали наряд полиции. В ходе первого же допроса мужчина полностью признал свою вину и дал подробные показания о мотивах и обстоятельствах преступления.В настоящее время следователи проводят комплекс необходимых мероприятий. Их цель — установить все детали произошедшего. Также ведётся работа по сбору и закреплению доказательной базы. Следствие решает вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого.