В Свердловской области пик мошеннических звонков в 2025 году пришёлся на август

В Свердловской области в 2025 году сохранялся высокий уровень спам-звонков, а наибольшая доля потенциально мошеннических вызовов была зафиксирована в августе. Об этом свидетельствуют данные сервиса Kaspersky Who Calls.По информации Kaspersky Who Calls, с января по ноябрь доля пользователей региона, получавших нежелательные звонки, стабильно держалась в пределах 89–94%. При этом количество потенциально мошеннических вызовов постепенно росло, с 21–23% в начале года до 25–30% весной, а летом превысило 44–50%. Максимальное значение пришлось на август, когда показатель достиг 51%. Осенью доля таких звонков снизилась, но осталась выше январских значений.Параллельно в Свердловской области фиксировалась заметная активность цифровых угроз. Согласно данным сервиса, почти 30% пользователей сталкивались с веб-атаками через опасные сайты. Около 37% пострадали от угроз непосредственно на устройствах, в том числе от вредоносных программ, распространяемых через USB-накопители, CD и DVD, а также замаскированных файлов и зашифрованных установщиков.Под давлением злоумышленников находился и корпоративный сектор. Попытки заражения через веб-каналы были зафиксированы на 17% корпоративных устройств, а локальные угрозы затронули около 20%.