Возрастное ограничение 18+
СК сообщил о выплатах задолженности рабочим на стройке Волковского ГОКа в Нижнем Тагиле
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области в рамках расследования уголовного дела о невыплате заработной платы началось погашение задолженности перед работниками Волковского горно-обогатительного комбината в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в СУ СК России по Свердловской области.
Поводом для проверки стало видеообращение сотрудников. Работники заявили о задержках заработной платы и других положенных выплат. После этого следственный отдел по Ленинскому району Нижнего Тагила возбудил уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ, которая предусматривает ответственность за невыплату заработной платы.
По версии следствия, работодатель с сентября 2025 года не выплачивал зарплату и иные выплаты сотрудникам, в результате чего образовалась задолженность. В СУ СК России по Свердловской области уточнили, что следователи устанавливают точное число пострадавших и сумму долга, а также принимают меры для восстановления права работников на вознаграждение за труд. В настоящее время выплаты уже начались.
Ранее сотрудники компании «Новолекс», приехавшие в Нижний Тагил на вахтовую работу, записали обращение к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. В нем они сообщили, что руководство задерживает зарплаты, не оплачивает питание и не приобретает билеты для возвращения домой. По словам работников, из-за отсутствия выплат они не могут вовремя платить по кредитам, ипотеке и коммунальным счетам, из-за чего начисляются штрафы и проценты. Работники сообщили, что заработную плату не могли получить около 200 человек.
Поводом для проверки стало видеообращение сотрудников. Работники заявили о задержках заработной платы и других положенных выплат. После этого следственный отдел по Ленинскому району Нижнего Тагила возбудил уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ, которая предусматривает ответственность за невыплату заработной платы.
По версии следствия, работодатель с сентября 2025 года не выплачивал зарплату и иные выплаты сотрудникам, в результате чего образовалась задолженность. В СУ СК России по Свердловской области уточнили, что следователи устанавливают точное число пострадавших и сумму долга, а также принимают меры для восстановления права работников на вознаграждение за труд. В настоящее время выплаты уже начались.
Ранее сотрудники компании «Новолекс», приехавшие в Нижний Тагил на вахтовую работу, записали обращение к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. В нем они сообщили, что руководство задерживает зарплаты, не оплачивает питание и не приобретает билеты для возвращения домой. По словам работников, из-за отсутствия выплат они не могут вовремя платить по кредитам, ипотеке и коммунальным счетам, из-за чего начисляются штрафы и проценты. Работники сообщили, что заработную плату не могли получить около 200 человек.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
После обращения вахтовиков о задержках зарплат в Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело
12 декабря 2025
12 декабря 2025
В Екатеринбурге ребёнок получил травмы от костюма аниматора, проверкой занялись следователи
11 декабря 2025
11 декабря 2025