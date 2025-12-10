В 36-й екатеринбургской больнице после тяжёлой аварии спасли 26-летнюю девушку

– рассказали врачи.

«С первых минут шёл точный, выверенный бой за жизнь. В ходе экстренной операции мы аппаратами внешней фиксации стабилизировали переломы и выполнили дренирование плевральных полостей, чтобы предотвратить развитие серьёзных посттравматических осложнений»,