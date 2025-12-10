Возрастное ограничение 18+
В 36-й екатеринбургской больнице после тяжёлой аварии спасли 26-летнюю девушку
Фото: министерство здравоохранения Свердловской области
Врачи екатеринбургской городской больницы № 36 спасли 26-летнюю жительницу Берёзовского, попавшую в тяжёлую аварию во время рабочей поездки.
Как сообщили в телеграм-канале свердловского Минздрава «Здоровье уральцев», девушка поступила в больницу в критическом состоянии: с множеством травм, большой кровопотерей и шоком. На счету была каждая секунда.
Девушка находилась в отделении реанимации 22 дня. За это время ей провели порядка десяти операций, и теперь она идёт на поправку.
«С первых минут шёл точный, выверенный бой за жизнь. В ходе экстренной операции мы аппаратами внешней фиксации стабилизировали переломы и выполнили дренирование плевральных полостей, чтобы предотвратить развитие серьёзных посттравматических осложнений»,
– рассказали врачи.
