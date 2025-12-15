Возрастное ограничение 18+
После жалобы на строительство высотки у Ботанического сада УрО РАН возбудили уголовное дело
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
После видеообращения жителей Екатеринбурга к Владимиру Путину, пожаловавшихся на точечную застройку рядом с Ботаническим садом УрО РАН, в СУ СКР по Свердловской области возбудили уголовное дело.
Как сообщает информационный центр СК, глава ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад.
Напомним, недовольство автором обращения вызвано тем, что возле Ботанического сада уже есть одна высотка, возле которой уже не хватает парковки. Люди опасаются, что ещё один дом более чем в 30 этажей усугубит ситуацию и нарушит нормы инсоляции не только для жилых домов, но и для уникальных растений в Ботаническом саду.
В пресс-службе застройщика, комментируя планы по строительству, сослались на действующие разрешение на строительство и проектную документацию будущего дома и заверили, что проект разрабатывался с соблюдением всех градостроительных и санитарных норм.
Подробнее о проекте, который возмутил екатеринбуржцев, мы писали здесь.
СК также обращает внимание на то, что высотка может затронуть границы особо охраняемой природной территории, и отмечает, что в микрорайоне, где собираются возводить дом, не строят новых школ и детских садов. Кроме того, ведомство не исключает, что уплотнённая застройка ограничит проезд экстренных служб.
