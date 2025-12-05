Возрастное ограничение 18+
Свердловский депутат обратился к начальнику регионального МВД после сообщений об избиении девушки в Нижнем Тагиле
Депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов обратился к начальнику ГУ МВД России по региону генерал-лейтенанту полиции Александру Мешкову после сообщений о нападении на девушку в Нижнем Тагиле. Об этом парламентарий сообщил в своем телеграм-канале.
По данным местных изданий, в городе произошёл инцидент, в ходе которого мужчина избил молодую женщину. В публикациях уточняется, что агрессия возникла после отказа познакомиться, а затем нападавший забрал её сумку с документами и личными вещами.
В своей записи депутат подчеркнул, что ситуация требует реакции правоохранительных органов.
«Прошу Вас дать указание провести проверку по указанному инциденту, взять её на личный контроль и, в случае подтверждения факта насилия, дать правовую оценку происходящему», – написал Алексей Свалов.
Кроме того, он добавил, что готов помочь пострадавшей девушке.
«Если кто‑нибудь знает пострадавшую девушку, скажите ей, пожалуйста, что я готов помочь — меня можно найти через ВК или написать в личные сообщения здесь», – отметил депутат.
