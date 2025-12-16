Возрастное ограничение 18+
После подделки подписей при голосовании за смену УК на ТСЖ в Сухом Логу возбудили уголовное дело
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Сухом Логу после прокурорской проверки возбудили уголовное дело о подделке подписей при голосовании за смену управляющей компании на товарищество собственников жилья у дома на Пушкинской, 15.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, в 2025 году в департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области был подан пакет документов на смену способа управления многоквартирным домом. Само голосование проводилось в декабре 2023 года, и тогда, если верить подписям, за смену УК на ТСЖ проголосовало чуть больше половины собственников (51%).
Надзорное ведомство проверило подписи и выяснило, что часть жильцов, чьи подписи были в пакете документов, не принимала участия в голосовании, а один из собственников и вовсе скончался до процедуры голосования.
Информацию о возможной фальсификации подписей прокуратура передала в департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, а также в следственные органы, после чего СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ (подделка официального документа, предоставляющего права, в целях его использования).
