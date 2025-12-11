Возрастное ограничение 18+

В сфере бытовых услуг на Урале отмечен значительный рост предложений

21.29 Четверг, 11 декабря 2025
Фото: Вечерние Ведомости
Осенью 2025 года Свердловская область показала значительный рост на рынке частичной занятости. Лидером по увеличению числа предложений о подработке стала сфера бытовых и персональных услуг, как указывают данные, собранные специалистами сервиса «Авито Подработка».

За год количество вакансий в сфере бытовых и персональных услуг выросло в 2,2 раза, что соответствует росту на 119%. Среднее предлагаемое вознаграждение в этом сегменте составляло около 28 701 рубль в месяц.

Второе место в региональном рейтинге заняла сфера такси и пассажирских перевозок. Число предложений о подработке здесь увеличилось на 84% по сравнению с осенью 2024 года. Исполнителям в данной сфере деятельности предлагали в среднем 37 913 рублей ежемесячно.

Тройку лидеров в Свердловской области замкнул сегмент общественного питания. Рост числа объявлений о подработке здесь составил 75% за год. Средний предполагаемый заработок в этой сфере достигал 28 791 рубля в месяц.

Общероссийская статистика демонстрирует несколько иную картину. На федеральном уровне наибольший рост предложений был зафиксирован в сфере доставки и логистики (плюс 69%). Среднее вознаграждение по стране в этой области составило 43 082 рубля. Второе место по России заняли телекоммуникации и связь с ростом на 62%. Средняя предлагаемая зарплата здесь была одной из самых высоких — 46 987 рублей. Сфера такси и пассажирских перевозок заняла третье место в общероссийском рейтинге с ростом на 58%. Средний заработок по стране в этом сегменте достиг 44 467 рублей.

Эксперты отмечают общее оживление рынка подработки осенью 2025 года.

«Число предложений выросло на 60% за год, а откликов стало больше на 74%. Люди активнее ищут гибкие форматы, а бизнесу все чаще нужны исполнители на неполный график. Гибкие форматы занятости становятся полноценным и удобным способом дополнительного заработка — подработку просто совмещать с учебой или основной работой, и для многих это возможность попробовать себя в новой профессии или сфере», — прокомментировал ситуацию на рынке занятости директор сервиса «Авито Подработка» Сергей Яськин.


Антон Каптелов © Вечерние ведомости
