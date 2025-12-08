Из Екатеринбурга за сутки вывели более 8 600 тонн снега

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

За последние сутки из Екатеринбурга вывезли более 8 600 тонн снега и 40 тонн мусора. Такие цифры привели на сегодняшнем совещании градоначальника с главами районов. Встреча была посвящена уборке улиц.Как рассказали на официальном городском портале, накануне днём и сегодня ночью очисткой улиц занимались 517 дорожных рабочих и 526 единиц техники, ликвидировавшие последствия крупных снегопадов. По данным главы города Алексея Орлова, с 6 по 8 декабря в городе выпало 19 миллиметров водяного столба снежных осадков.Сегодня днём уборку улиц уральской столицы продолжат 437 коммунальщиков и 209 единиц техники, сообщили в мэрии.На встрече с главами районов Орлов также заверил, что у ДЭУ есть все ресурсы для содержания города в период снегопадов.