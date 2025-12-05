По аллеям Парка Маяковского можно прокатиться на лыжах

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Лыжная база Центрального парка культуры и отдыха имени В. Маяковского в Екатеринбурге открывает новый сезон. Ужа с завтрашнего утра, 12 декабря, любой желающий сможет прокатиться по аллеям парка на арендованных лыжах.О начале работы лыжной базы сообщает администрация Парка Маяковского. Она же уточняет, что на прокат можно взять не только полный комплект для катания на лыжах, но и отдельные предметы снаряжения — например, только палки или только специальные ботинки. База предоставляет лыжникам тёплое помещение, где можно переодеться и переобуться. Здесь предусмотрена и камера хранения для личных вещей. Тем, кто стоять на лыжах ещё не умеет, свои услуги предлагает школа спорта «Letski» — она организует индивидуальные и групповые тренировки по лыжному катанию для начинающих лыжников всех возрастов.В лесной зоне парка оборудована освещённая трасса протяжённостью два километра. Но пока она подготовлена исключительно для конькового хода. Лыжню для классического стиля нарежут при подходящих погодных условиях.Лыжная база Парка Маяковского работает ежедневно с 10.00 до 21.00.Напомним, что аномальные тёплые для Урала конец ноября и начало декабря помешали организовать к зиме любимый горожанами каток «Северное сияние». Сейчас, с наступлением минусовых температур, работа по его заливке ведётся полным ходом. Планируется, что работать каток начнёт после 20 декабря.