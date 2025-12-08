Екатеринбурженка потребовала компенсацию от администрации Академического за нападение собак

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Академический районный суд Екатеринбурга поступил иск к администрации района о возмещении вреда после нападения стаи бродячих собак. По данным суда, заявительница утверждает, что инцидент произошёл в районе пересечения улиц Академика Сахарова и Амундсена, где на неё набросились несколько животных.По словам истца, собаки укусили её, сбили с ног и затем разбежались. Прохожий вызвал медицинскую помощь, и женщину доставили в больницу, где врачи обработали раны и назначили дальнейшее лечение. В иске она отмечает, что произошедшее стало серьёзным стрессом, особенно с учётом её возраста.Заявительница просит взыскать с администрации района материальный ущерб и компенсацию морального вреда, в том числе для оплаты предстоящей помощи психолога. Общая сумма требований превышает 200 тысяч рублей. Рассмотрение дела назначено на 12 декабря, сообщили в Академическом районном суде Екатеринбурга.