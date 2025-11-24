Приговор по делу о масштабной незаконной рубке леса вынесли в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Чкаловском районном суде Екатеринбурга вынесен обвинительный приговор по уголовному делу о незаконной рубке леса. Подсудимые нанесли государству ущерб в размере, превышающем 34,9 миллиона рублей.На скамье подсудимых сидели два человека — жители Свердловской области Дмитрий Клименко и Уткир Хайдаров. Суд признал их виновными по двум статьям Уголовного кодекса. Первая статья касается незаконной рубки лесных насаждений в особо крупном размере, вторая — оборота заведомо незаконно заготовленной древесины.Установлено, что преступления начались ещё в мае 2019 года и продолжались почти четыре года. Осужденные действовали в группе с двумя неустановленными лицами. Рубка велась ими на территории бывшего лесничества в Чкаловском районе Екатеринбурга. Хайдаров являлся директором лесозаготовительной организации, которая использовалась для прикрытия преступной деятельности. Преступники смешивали нелегальную древесину с легально заготовленной.По завершении судебного процесса Клименко было назначено в виде 6 лет лишения свободы, а Хайдарову — в виде 7 лет лишения свободы. Оба будут «мотать срок» в колонии общего режима. Кроме того, им запретили на три года работать в сфере заготовки и оборота древесины. Ущерб в размере почти 35 миллионов рублей был взыскан с осужденных в солидарном порядке. Чтобы покрыть эту сумму, у обоих мужчин конфисковали имущество, в том числе — три автомобиля, прицеп и бензопилы.