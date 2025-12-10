В Екатеринбурге на месяц ввели особый противопожарный режим





– заявили в мэрии. «По статистике с наступлением новогодних праздников количество возгораний увеличивается»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге ввели особый противопожарный режим, который будет действовать с 12 декабря по 11 января. Соответствующее постановление подписал городской глава Алексей Орлов.Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе администрации уральской столицы, такая мера была введена в связи с предстоящими праздниками.В рамках «новогоднего» особого противопожарного режима:Отметим, что подобный режим вводится ежегодно.