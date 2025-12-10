Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге на месяц ввели особый противопожарный режим
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге ввели особый противопожарный режим, который будет действовать с 12 декабря по 11 января. Соответствующее постановление подписал городской глава Алексей Орлов.
Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе администрации уральской столицы, такая мера была введена в связи с предстоящими праздниками.
В рамках «новогоднего» особого противопожарного режима:
– сотрудники МЧС будут проводить с жителями и гостями города профилактические беседы и выходить в рейды;
– представители муниципалитета проверят пожарную безопасность в школах, детских садах, учреждениях культуры, спорта и других объектах;
– УК и ТСЖ обязаны следить за проездами во дворы, чтобы пожарная техника могла беспрепятственно проехать в случае ЧП.
Отметим, что подобный режим вводится ежегодно.
