Свердловская киностудия в содружестве с Red Pepper Film завершили съёмки короткометражки

18.53 Четверг, 11 декабря 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В Екатеринбурге закончился съёмочный процесс короткометражной драмы «Мам». Это первый совместный проект Свердловской киностудии и кинокомпании «Red Pepper Film».

Режиссёром и автором сценария выступил Иван Соснин, основатель «Red Pepper Film», успевший прославиться своими трогательными и добродушными кинолентами. Новая картина Соснина исследует глубокую тему безграничной материнской любви. По сюжету главная героиня неожиданно появляется в жизни своего сына, которого давно не видела. Он стал успешным композитором, но нежданный визит родительницы кардинально меняет его жизнь.

Главные роли исполнили Елена Николаева, Антон Кузнецов и Дарья Екамасова. Съёмки проходили в Екатеринбурге с 5 по 8 декабря. К процессу съёмок короткометражки «Мам» активно подключали студентов Школы кино Свердловской киностудии. Для них этот проект и работа с опытными профессионалами стал выпускной производственной практикой.

Впереди у творческое группы фильма «Мам» — процесс пост-продакшена с монтажом, цветокоррекцией и прочими сложными этапами. Премьера короткометражки запланирована на 2026 год.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
