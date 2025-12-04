Возрастное ограничение 18+
Свердловская киностудия в содружестве с Red Pepper Film завершили съёмки короткометражки
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В Екатеринбурге закончился съёмочный процесс короткометражной драмы «Мам». Это первый совместный проект Свердловской киностудии и кинокомпании «Red Pepper Film».
Режиссёром и автором сценария выступил Иван Соснин, основатель «Red Pepper Film», успевший прославиться своими трогательными и добродушными кинолентами. Новая картина Соснина исследует глубокую тему безграничной материнской любви. По сюжету главная героиня неожиданно появляется в жизни своего сына, которого давно не видела. Он стал успешным композитором, но нежданный визит родительницы кардинально меняет его жизнь.
Главные роли исполнили Елена Николаева, Антон Кузнецов и Дарья Екамасова. Съёмки проходили в Екатеринбурге с 5 по 8 декабря. К процессу съёмок короткометражки «Мам» активно подключали студентов Школы кино Свердловской киностудии. Для них этот проект и работа с опытными профессионалами стал выпускной производственной практикой.
Впереди у творческое группы фильма «Мам» — процесс пост-продакшена с монтажом, цветокоррекцией и прочими сложными этапами. Премьера короткометражки запланирована на 2026 год.
Режиссёром и автором сценария выступил Иван Соснин, основатель «Red Pepper Film», успевший прославиться своими трогательными и добродушными кинолентами. Новая картина Соснина исследует глубокую тему безграничной материнской любви. По сюжету главная героиня неожиданно появляется в жизни своего сына, которого давно не видела. Он стал успешным композитором, но нежданный визит родительницы кардинально меняет его жизнь.
Главные роли исполнили Елена Николаева, Антон Кузнецов и Дарья Екамасова. Съёмки проходили в Екатеринбурге с 5 по 8 декабря. К процессу съёмок короткометражки «Мам» активно подключали студентов Школы кино Свердловской киностудии. Для них этот проект и работа с опытными профессионалами стал выпускной производственной практикой.
Впереди у творческое группы фильма «Мам» — процесс пост-продакшена с монтажом, цветокоррекцией и прочими сложными этапами. Премьера короткометражки запланирована на 2026 год.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Вечер памяти Джона Леннона пройдёт в Екатеринбурге
04 декабря 2025
04 декабря 2025
Спектакль про сомневающихся служителей Бога покажут в Белинке
09 декабря 2025
09 декабря 2025