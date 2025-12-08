Возрастное ограничение 18+

Высокогорский горно-обогатительный комбинат устранил нарушения после суда

21.07 Четверг, 11 декабря 2025
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Нижнетагильская природоохранная прокуратура добилась устранения нарушений на горно-обогатительном комбинате. Для этого пришлось обращаться с иском в суд.

В рамках проведённой прокурорской проверки было установлено, что ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» нарушил законодательство об охране атмосферного воздуха. Предприятие эксплуатирует объекты первой категории негативного воздействия, такие как «Лебяжинская промплощадка» и «Высокогорская промплощадка». Проверка выявила ряд серьёзных несоответствий требованиям закона. Так, выбросы вредных веществ осуществлялись не в соответствии с данными отчёта по инвентаризации. Сведения в программном обеспечении по учёту объектов не были актуализированы. Места для отбора проб на двух источниках не отвечали требованиям государственного стандарта. Также не обеспечивалась надлежащая очистка выбросов согласно технической документации.

В связи с обнаруженными нарушениями природоохранный прокурор обратился с иском в Ленинский районный суд Нижнего Тагила. Суд полностью удовлетворил требования надзорного органа и обязал комбинат устранить нарушения.

Для исполнения решения суда предприятием был разработан новый отчёт по инвентаризации выбросов. В программное обеспечение были внесены актуальные данные об источниках загрязнения. Места отбора проб перенесены в соответствии с нормативными требованиями. Проведена модернизация действующей пылегазоочистной установки. Эти меры обеспечили надлежащую очистку выбросов загрязняющих веществ. Фактические затраты предприятия на устранение нарушений превысили 20,5 миллионов рублей, но выявленные нарушения закона были полностью устранены, — сообщают из областной прокуратуры.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
