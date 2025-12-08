Возрастное ограничение 18+

Эксперты рынка труда назвали самых востребованных специалистов для подработки в Екатеринбурге

17.41 Четверг, 11 декабря 2025
Фото: пресс-служба Авито
В Екатеринбурге эксперты рынка временной занятости обсудили главные тенденции отрасли, в частности, растущий спрос на подработку.

Практически во всех сферах сегодня по-прежнему наблюдается нехватка людей, так называемых линейных исполнителей, компании ищут людей на временную занятость в общепите, в сфере доставки, такси и т.п. В свою очередь исполнители, у которых уже есть основное место работы, стали активнее искать возможность получить дополнительный доход. И заказчики, и исполнители сегодня в поисках удобных инструментов для коммуникаций, а на первое место обе стороны ставят вопрос безопасности и надёжности партнёра.

Интерес к подработке у россиян, в том числе у жителей Свердловской области, растет по понятным причинам. Основная мотивация для исполнителей — дополнительный заработок. Большая часть ищет для себя удобные варианты совмещения.

Сервис "Авито Подработка" составил портрет человека, который интересуется подработкой. Женщины чаще мужчин интересуются временной занятостью (58% к 42%). Наибольший интерес проявляют люди в возрасте от 25 до 44 лет. 54% имеют высшее образование, 65% имеют постоянную работу.58% находятся в браке, а 51% имеют детей.

При этом существенно растет число предложений о подработке для женщин в декрете (+89% в УрФО) и для пенсионеров (+91%).

В Екатеринбурге, по данным исследования платформы, 78% опрошенных жителей имели опыт подработки, а треть из них (32%) продолжают подрабатывать и сейчас.

Если говорить о вознаграждении, то в Екатеринбурге в среднем исполнители могли рассчитывать на 30 464 рублей в месяц за частичную занятость в 2025 году.

Кого ищет бизнес (на подработку):

— специалистов служб поддержки (по данным Авито, такие позиции были размещены на 75% чаще в сравнении с прошлым годом, среднее предлагаемое вознаграждение составило около 33 526 рублей в месяц);

— работников кухни и пищевого производства (+61%), среднее предлагаемое вознаграждение — около 34 331 рублей в месяц;

— водителей и курьеров (+50% год к году), 53 411 рублей в месяц;

— административный персонал (+34%), 30 483 рубля в месяц;

— обслуживающий персонал в общепите (+32%), 27 597 рублей в месяц.

В целом в сравнении с прошлым годом, в январе-ноябре 2025 года в Екатеринбурге бизнес предлагал частичную занятость на четверть чаще (+25%), отметили в сервисе.

Екатеринбург — административный центр Свердловской области и крупнейший логистический узел Урала, здесь гибкие форматы занятости развиваются активно: частичная занятость позволяет компаниям быстро усиливать команды, а исполнителям — гибко планировать своё время, выходить на удобные смены и получать дополнительный доход,

— комментирует Алексей Мусаткин,
операционный директор Авито Подработки

Авито Подработка объявила о расширении географии сервиса. Его запустили для жителей Екатеринбурга. Для того, чтобы пользоваться сервисом в приложении платформы Авито, исполнителям необходимо иметь статус самозанятого.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Дарья Суродина © Вечерние ведомости
