В Тугулымском районе спасли семью лебедей от морозов
Скриншот из видео: Департамент информационной политики Свердловской области
В Тугулымском районе сотрудники службы охраны природы спасли три лебедя, которые не улетели на зимовку и оказались в опасной ситуации. Птицы обитали на местном водоеме и рисковали замерзнуть, об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
Жители района заметили животных и обратились за помощью к специалистам. Спасательной операцией руководил инспектор департамента по охране животного мира Свердловской области Александр Ласкин.
Лебедей разместили в отдельное теплое помещение, где они смогут безопасно пережить зиму. Весной птицы вернутся на привычный водоем и продолжат жить в естественной среде обитания.
