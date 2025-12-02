В Тугулымском районе спасли семью лебедей от морозов

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Тугулымском районе сотрудники службы охраны природы спасли три лебедя, которые не улетели на зимовку и оказались в опасной ситуации. Птицы обитали на местном водоеме и рисковали замерзнуть, об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.Жители района заметили животных и обратились за помощью к специалистам. Спасательной операцией руководил инспектор департамента по охране животного мира Свердловской области Александр Ласкин.Лебедей разместили в отдельное теплое помещение, где они смогут безопасно пережить зиму. Весной птицы вернутся на привычный водоем и продолжат жить в естественной среде обитания.