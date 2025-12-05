Свердловская область второй год подряд в лидерах по травмам пассажиров

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Свердловская область второй год подряд входит в число лидеров по количеству происшествий с пассажирами общественного транспорта, подсчитали в Росгосстрахе. Несмотря на общее сокращение числа страховых случаев по стране на 29% по сравнению с 2024 годом, размер средней выплаты пострадавшим вырос на 7% и уже превысил 313 тыс. рублей.Больше всего обращений по полисам обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков в этом году поступило от пострадавших в Свердловской области, Москве и Подмосковье, Нижегородской области, а также в Приморском и Красноярском краях. Для сравнения, в прошлом году топ-5 регионов выглядело иначе: Псковская, Саратовская и Архангельская области, Красноярский край и Свердловская область.Росгосстрах отмечает, что самые частые происшествия случаются на автобусах городских, пригородных и междугородних маршрутов. Основная причина травм в городе — падение в салоне из-за резких маневров, торможений или наезда на препятствие. На пригородных маршрутах повреждения возникают как из-за резкого торможения, так и в ДТП, а на междугородних — преимущественно в авариях. Размер выплат сильно варьируется: от 1000 рублей за ушиб до 2 млн рублей родственникам погибших в ДТП.