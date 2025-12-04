Возрастное ограничение 18+
К условному сроку приговорили бывшего сотрудника РЖД за гибель коллеги под Первоуральском
Фото: Первоуральский городской суд
Условный срок получил бывший заместитель начальника дистанции в свердловском подразделении РЖД, занимающемся электроснабжением. Суд признал его виновным в гибели его коллеги – начальника района контактной сети.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, трагедия произошла в сентябре 2024 года на перегоне Решеты – Хрустальная под Первоуральском, где оборвалась линия электропередач. Согласно материалам дела, осуждённый, будучи ответственным за содержание сооружения, был обязан обеспечить безопасность работников, прибывших на аварийно-восстановительные работы.
Первоуральский районный суд признал его виновным в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 143 УК РФ), и назначил ему 2 года условно с испытательным сроком в 1 год.
Приговор пока не вступил в законную силу.
