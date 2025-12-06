В Екатеринбурге вручат Демидовскую премию трем российским учёным в области физики, химии и медицины

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В 2025 году лауреатами Демидовской премии стали российские учёные в номинациях «Физика», «Химия» и «Медицина». Как сообщил телеграм-канал губернатора Свердловской области Дениса Паслера, торжественная церемония состоится в Екатеринбурге в феврале 2026 года в рамках празднования Дня российской науки.В номинации «Физика» награду получил академик РАН Александр Васильевич Латышев из Новосибирска. Он является одним из ведущих специалистов в области физики низкоразмерных полупроводниковых систем, наноэлектроники и нанофотоники.В области химии лауреатом стал академик РАН, Герой Труда России Юрий Михайлович Милёхин из Люберец. Он известен как ведущий учёный в сфере химии энергетических конденсированных систем и генеральный конструктор Федерального центра двойных технологий «Союз».В номинации «Медицина» премию получил академик РАН Александр Григорьевич Румянцев из Москвы. Он является выдающимся педиатром, основателем и многолетним руководителем НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева.Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, каждый из лауреатов получит денежное вознаграждение в размере 2 миллионов рублей. Демидовская премия была учреждена в 1832 году Павлом Демидовым и возрождена в 1992 году в Екатеринбурге при поддержке академика Геннадия Месяца, властей Свердловской области и предпринимателей. Среди исторических лауреатов премии — Д. И. Менделеев, П. Л. Чебышёв, Ф. П. Врангель, И. Ф. Крузенштерн и Н. И. Пирогов.