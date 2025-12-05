Возрастное ограничение 18+
В Белоярском районе вынесли приговор по делу о покушении на контрабанду лесных ресурсов
Фото: прокуратура Свердловской области
Сегодня, 9 декабря, в Белоярском районном суде вынесли приговор двоим ранее несудимым местным жителям. Их признали виновными в покушении на контрабанду лесных ресурсов (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ).
По версии следствия, в октябре 2022 года они пытались переправить за границу 174 деревянные опоры для воздушных линий общей стоимостью 509 тысяч рублей, приложив подложные товарно-сопроводительные документы. Это вскрылось, когда грузовик, перевозивший опоры, остановили сотрудники омской таможни. При проверке документов они поняли, что документы фальшивые, рассказали в областной прокуратуре.
Свою вину осуждённые не признали.
Суд с учётом позиции прокурора назначил одному 5 лет 10 месяцев лишения свободы, а второму – 5 лет 6 месяцев. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.
