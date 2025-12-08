В Уральском федеральном округе выросли зарплаты и количество вакансий среди творческих профессий

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Эксперты Авито Работы проанализировали вакансии в сфере искусства и развлечений в Уральском федеральном округе с сентября по ноябрь 2025 года и сравнили их с аналогичным периодом 2024 года. Общее количество вакансий увеличилось на 13%, активность соискателей выросла на 6%. Среднее зарплатное предложение достигло 78 394 ₽, прибавив 40% год к году.Среди регионов выделяются Свердловская и Челябинская области. В Свердловской области количество вакансий по творческим специальностям выросло на 23%, интерес соискателей — на 35%, средняя зарплата составила 78 728 ₽, что на 15% выше прошлогоднего уровня. В Челябинской области вакансий стало больше на 7%, соискательская активность выросла на 12%, а среднее зарплатное предложение увеличилось на 45% год к году, достигнув 87 306 ₽ в месяц.Быстрее всего растет спрос на фотографов: число вакансий увеличилось на 82%, активность соискателей — на 41%. Эта позиция является самой высокооплачиваемой в сегменте искусства и развлечений, средняя зарплата составляет 105 276 ₽ в месяц.На втором месте по росту вакансий находятся промоутеры: их число увеличилось на 77%, а интерес соискателей вырос на 90%. Среднее зарплатное предложение в этой сфере составило 31 150 ₽ в месяц. Вакансий для моделей стало больше на 42%, а активность соискателей выросла на 76%. Предлагаемые зарплаты по этой позиции составили 43 835 ₽ в месяц.Вакансий для аниматоров стало на 21% больше, активность соискателей выросла на 10%, средняя зарплата составила 49 333 ₽ в месяц. Рост спроса связан с подготовкой к новогоднему сезону. Администраторы творческих пространств и культурных площадок демонстрируют более умеренный рост вакансий — 5%, при этом активность соискателей увеличилась на 68%, а средняя зарплата достигла 56 924 ₽ в месяц.