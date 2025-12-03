Свердловчанин получил 17 лет колонии за смертельный пожар в садовом доме

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Свердловский областной суд признал 38-летнего Павла Ленева виновным в убийстве с особой жестокостью, покушении на убийство и умышленном поджоге. Преступление произошло 17 мая в коллективном саду № 23 «Юбилейный» поселка Кедровка Березовского округа. Поводом стала бытовая обида: Ленев пришел в дом знакомого, но ему не открыли дверь, сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.По версии следствия, Ленев из чувства обиды решил «напакостить» (дословная цитата), подложил к двери плед и поджег его, дождавшись разгорания пламени, после чего ушел с места происшествия. В доме находились два человека: один успел спастись, хозяин дома задохнулся от огня. Экспертиза подтвердила, что пожар возник в результате умышленных действий.В суде Ленев не отрицал поджога, однако утверждал, что не имел намерения убивать. Его защита просила переквалифицировать действия на причинение смерти по неосторожности, однако суд учел, что обвиняемый знал о присутствии людей в доме. По совокупности преступлений Ленев получил 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года.