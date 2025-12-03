Возрастное ограничение 18+
Свердловчанин получил 17 лет колонии за смертельный пожар в садовом доме
Фото: пресс-служба Свердловского областного суда
Свердловский областной суд признал 38-летнего Павла Ленева виновным в убийстве с особой жестокостью, покушении на убийство и умышленном поджоге. Преступление произошло 17 мая в коллективном саду № 23 «Юбилейный» поселка Кедровка Березовского округа. Поводом стала бытовая обида: Ленев пришел в дом знакомого, но ему не открыли дверь, сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
По версии следствия, Ленев из чувства обиды решил «напакостить» (дословная цитата), подложил к двери плед и поджег его, дождавшись разгорания пламени, после чего ушел с места происшествия. В доме находились два человека: один успел спастись, хозяин дома задохнулся от огня. Экспертиза подтвердила, что пожар возник в результате умышленных действий.
В суде Ленев не отрицал поджога, однако утверждал, что не имел намерения убивать. Его защита просила переквалифицировать действия на причинение смерти по неосторожности, однако суд учел, что обвиняемый знал о присутствии людей в доме. По совокупности преступлений Ленев получил 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года.
По версии следствия, Ленев из чувства обиды решил «напакостить» (дословная цитата), подложил к двери плед и поджег его, дождавшись разгорания пламени, после чего ушел с места происшествия. В доме находились два человека: один успел спастись, хозяин дома задохнулся от огня. Экспертиза подтвердила, что пожар возник в результате умышленных действий.
В суде Ленев не отрицал поджога, однако утверждал, что не имел намерения убивать. Его защита просила переквалифицировать действия на причинение смерти по неосторожности, однако суд учел, что обвиняемый знал о присутствии людей в доме. По совокупности преступлений Ленев получил 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 2 года.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
К 8 годам колонии приговорили многодетную мать из Краснотурьинска за убийство сожителя
10 декабря 2025
10 декабря 2025